Le autorità hanno interrogato per dieci ore le persone sopravvissute nel caso ricina che ha coinvolto un piccolo comune in provincia di Campobasso. Tra i sospettati, il marito di una delle vittime ha dichiarato di avere la coscienza a posto. L’indagine riguarda le morti sospette avvenute nel paese e continua a raccogliere testimonianze e elementi investigativi. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli inquirenti.

L’inchiesta sulle morti sospette avvenute a Pietracatella, un piccolo comune in provincia di Campobasso, sta vivendo ore di estrema tensione e incertezza. Il caso riguarda il decesso di Sara Di Vita, una ragazza di soli quindici anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, cinquantenne. Entrambe sono state colpite da un malore fatale tra la vigilia e il giorno di Natale, ma solo recentemente le analisi tossicologiche hanno gettato una luce sinistra sulla vicenda. La scoperta di tracce di ricina nel sangue delle vittime ha infatti trasformato un dramma familiare in un possibile caso di duplice omicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire meticolosamente ogni istante di quel tragico 23 dicembre, considerato il momento chiave in cui il veleno sarebbe stato somministrato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso ricina, superstiti interrogati per dieci ore. Il marito: “Ho la coscienza a posto”

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