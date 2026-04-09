Padre e figlia sono stati interrogati per circa dieci ore in relazione alla morte di Antonella Di Ielsi e della sua giovane figlia Sara Di Vita. La vicenda sta attirando l’attenzione nella provincia di Campobasso, con gli inquirenti che cercano di fare luce sulle circostanze della tragedia. Le indagini continuano a focalizzarsi su alcuni aspetti che non trovano ancora una spiegazione chiara.

Il caso della tragica morte di Antonella Di Ielsi e della giovane figlia Sara Di Vita sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo investigativo che scuote la provincia di Campobasso. Quello che inizialmente sembrava poter essere un tragico caso di malasanità, legato alle dimissioni premature dall’ospedale Cardarelli, si è trasformato in un’indagine per duplice omicidio premeditato. La svolta è arrivata con il rilevamento di tracce di ricina, un veleno estremamente potente e difficile da individuare, all’interno dei resti delle vittime. Gli inquirenti hanno concentrato la loro attenzione sui due sopravvissuti del nucleo familiare, il padre Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice, che sono stati sottoposti a un estenuante interrogatorio durato oltre dieci ore presso la questura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso ricina, padre e figlia interrogati per dieci ore: cosa non torna

Avvelenate con la ricina, interrogati padre e figlia: tutto ciò che non tornaContinuano le indagini sull’avvelenamento da ricina a Campobasso, interrogati padre e figlia, si cerca la verità sulla morte di madre e figlia Ore di...

Sospetto avvelenamento alla ricina: interrogati padre e figliaGianni Di Vita e sua figlia Alice sono stati interrogati oggi presso la Questura di Campobasso.

Temi più discussi: Caso ricina, interrogati padre e figlia. Lui: Dolore immenso, ma ho risposto. I sospetti del medico: C'era qualcosa di anomalo dall'inizio, poi l'alert del centro antiveleni; Madre e figlia morte a Campobasso con la ricina: interrogati padre e altra figlia; Avvelenate con la ricina, interrogatorio fiume per padre e figlia; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio.

Caso ricina, interrogati padre e figlia. I sospetti del primario: «Anomalo fin dall’inizio»La svolta definitiva è arrivata dal Centro antiveleni di Pavia, che ha segnalato la possibile presenza di ricina, una sostanza altamente tossica, nei cibi ... thesocialpost.it

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#ignotox Madre e figlia morte a Campobasso con la ricina, la ricostruzione del caso a Ignoto X. x.com

Gianluca Spina. . Mamma e figlia avvelenate, con la comunicazione non verbale il caso sarebbe già risolto Il caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso il 27 e 28 dicembre scorsi, sarebbe stato - facebook.com facebook