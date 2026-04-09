Il sindaco ha dichiarato che nulla è stato ancora deciso in merito alla riorganizzazione degli spazi scolastici, collegata alla distribuzione dei questionari inviati alle scuole. L’Amministrazione comunale ha preso posizione sulla questione, evidenziando la volontà di mantenere un confronto aperto e responsabile. La discussione riguarda principalmente il tema della possibile modifica delle strutture scolastiche, senza che siano stati adottati provvedimenti definitivi finora.

Sul tema della scuola e del questionario legato alla possibile riorganizzazione degli spazi scolastici, l’Amministrazione comunale interviene per fare chiarezza e riportare il confronto su un piano di responsabilità. A parlare è il sindaco Daniela Colombo (foto), che risponde alle recenti critiche sollevate dalle opposizioni. "È necessario riportare il dibattito su un piano di serietà", sottolinea il primo cittadino "Non è una proposta dell’Amministrazione – spiega – ma una riflessione interna all’istituzione scolastica, che ha competenza esclusiva in materia". Di fronte a questo scenario, il Comune ha scelto di affiancare la scuola mettendo a disposizione uno strumento ritenuto trasparente: un questionario rivolto alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso questionari. Il sindaco: "Nulla è deciso"

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