Caso Gilgo Beach | l’architetto ammette gli 8 omicidi brutali

L’8 aprile, in un tribunale della contea di Suffolk, l’architetto di Long Island ha riconosciuto di essere responsabile di otto omicidi. Le vittime sono state trovate nelle vicinanze di Gilgo Beach e il suo arresto aveva suscitato grande attenzione mediatica. La sua confessione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato a questa serie di delitti. La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso la comunità locale per mesi.

L’architetto di Long Island, Rex Heuermann, ha ammesso davanti a un tribunale della contea di Suffolk, lo scorso 8 aprile, la responsabilità delle uccisioni che hanno sconvolto la zona di Gilgo Beach. Il colpevole ha riconosciuto sette capi d’imputazione per omicidio, chiudendo un mistero che si trascinava da quasi due decenni. Durante l’udienza, l’uomo ha confessato anche l’omicidio di Karen Vergata, avvenuto nel 1996, sebbene l’accordo raggiunto con l’accusa preveda che non vengano presentate accuse formali per quel delitto specifico. L’imputato ha inoltre accettato di collaborare con gli investigatori dell’FBI come parte del patteggiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Gilgo Beach: l’architetto ammette gli 8 omicidi brutali Schianto in moto a Diani Beach, noto architetto riminese muore in Kenya il giorno di PasquaL’architetto riminese Giovanni Quadrelli, 63 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Pasqua a Diani Beach, in Kenya, dove viveva da anni. Leggi anche: Non solo omicidi. Tutti i «suicidi» e le morti sospette del caso Epstein Argomenti più discussi: Il figlio della vittima di Gilgo Beach intenta una causa per omicidio colposo contro Rex Heuermann, l’ex moglie e la figlia giorni prima della prevista dichiarazione di colpevolezza; Architetto di New York ammette di aver ucciso otto donne; Il sospetto serial killer si dichiara colpevole di un altro omicidio; L’ICE supplica New York di tenere sotto chiave l’accusa illegale di tentato omicidio.