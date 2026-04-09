Caso Equalize chiesto rinvio a giudizio per Pazzali 81 nuovi indagati tra cui Del Vecchio Speroni Arpe e Pravadelli

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 81 anni coinvolto in un procedimento giudiziario. Contestualmente, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri 81 soggetti, tra cui alcuni noti nel settore. L’indagine riguarda un caso legato a presunte irregolarità amministrative e finanziarie. La fase processuale è in corso e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali. Allo stesso tempo è in corso la notifica di un ulteriore avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 81 persone La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Equalize, chiesto rinvio a giudizio per Pazzali, 81 nuovi indagati tra cui Del Vecchio, Speroni, Arpe e Pravadelli Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali: chiuse le indagini su altri 81 indagatiProcede l’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte cyber-spie e i dossieraggi: definita la seconda tranche dell’indagine, al centro anche i... Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex... Si parla di: Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: Difficile stabilire la cifra con precisione. Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti dossieraggi ... fanpage.it Caso Equalize, chiesto il processo per Pazzali. Chiuse indagini su 81 personeLa Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolar ... ansa.it