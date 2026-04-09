Caso Epstein Melania si arrabbia e fa una dichiarazione inaspettata alla Casa Bianca – Il video

Nel pomeriggio si è verificato un episodio insolito alla Casa Bianca, quando una figura pubblica è apparsa improvvisamente davanti ai fotografi e ai giornalisti presenti. La persona ha lasciato una dichiarazione senza preavviso, suscitando sorpresa tra i presenti. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e ha generato numerose domande sulla motivazione di questa apparizione improvvisa. La scena è durata pochi istanti prima che la persona si allontanasse senza ulteriori commenti.

All’improvvisa appare lei, in modo del tutto inaspettato, con scarso preavviso alla stampa presente alla Casa Bianca. Melania Trump ha pronunciato una dichiarazione pubblica per negare qualsiasi legame con Jeffrey Epstein. «Le bugie e le insinuazioni che mi collegano a lui devono finire», ha detto la first lady, negando qualsiasi coinvolgimento o conoscenza con i crimini dell’ex finanziere e minacciando azioni legali al riguardo. La moglie del presidente Trump ha ribadito di non avere mai avuto rapporti con il finanziere pedofilo e la sua ex fidanzata e complice Ghislaine Maxwell. Inoltre, la first lady ha negato che sia stato lui a presentarla a Donald Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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Nel sequestrare, a marzo 2022, quello che pare lo yacht dell'oligarca russo Pumpiansky, un funzionario Usa fa notare che il governo di Palau aveva precedentemente segnalato un altro yacht, collegato a un caso legato a Epstein Qui sotto provo a spiegare co x.com

L'ex duchessa di York in fuga da mesi tra cliniche svizzere, Emirati e tenute di amici per evitare di testimoniare sul caso Epstein - facebook.com facebook