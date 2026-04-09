Casillo | Caro carburante

Il settore dell’autotrasporto sta attraversando una fase difficile a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio, che sta mettendo sotto pressione molte imprese. La regione Campania ha richiesto un intervento presso il governo per tutelare questo comparto, evidenziando la gravità della situazione. La denuncia di un rappresentante del settore mette in luce come le imprese siano sempre più in difficoltà nel far fronte ai costi crescenti legati al carburante.

Comunicato Stampa CASILLO: “CARO CARBURANTE”, L’ALLARME, LA REGIONE CAMPANIA INTERVENGA PRESSO IL GOVERNO PER TUTELARE L'AUTOTRASPORTO Napoli, 30 marzo 2026 – “La situazione che stanno vivendo le imprese dell’autotrasporto è sempre più critica a causa dell’impennata del prezzo del gasolio”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Caro carburante, sos imprese: "Autotrasporto in difficoltà"Il settore dell’autotrasporto torna a lanciare un allarme per il forte aumento dei prezzi dei carburanti. Allarme volontariato: "Il caro carburante? Un sistema in affanno"Tra le vittime indirette del caro carburante rischiano di finire anche le associazioni di volontariato di Pisa. Temi più discussi: Turismo di Pasqua frenato dal caro carburanti: l’allarme della Fapi; Caro-carburante, in Campania treni e bus in difficoltà: Sos di Eav ed Air alla Regione; Casillo: Caro carburante, l’allarme, la regione Campania intervenga presso il governo per tutelare l’autotrasporto. Casillo: caro carburante l’allarme, la regione Campania intervenga presso il governo per tutelare l’autotrasportoL’analisi della redditività mostra scenari allarmanti: il costo del gasolio incide mediamente per il 30-35% su un nolo. Un aumento repentino di 30 centesimi al litro si traduce in un incremento del 10 ... informatorenavale.it Casillo: Caro carburante, la Regione Campania intervengaLa situazione che stanno vivendo le imprese dell’autotrasporto è sempre più critica a causa dell’impennata del prezzo del gasolio, dichiara Raffaele ... napolivillage.com SERIE C | Foggia, Casillo e De Vitto le provano tutte: Zaccheria popolato da studenti per respingere l’incubo della serie D #foggia #sport - facebook.com facebook