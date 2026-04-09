Casello dell' autostrada alla Fiera Legacoop | Evitiamo cambi di scenario è questa la priorità

Recentemente si è riacceso il dibattito sul possibile posizionamento del terzo casello autostradale vicino alla Fiera di Rimini. Legacoop Romagna ha sottolineato l’importanza di evitare cambi di scenario che possano influire sulla pianificazione del progetto. L’associazione evidenzia come siano fondamentali infrastrutture moderne, coerenti e funzionali, ritenendo che questa sia una priorità per lo sviluppo del territorio.

Il dibattito in corso in questi giorni sul posizionamento del futuro terzo casello dell’autostrada A14 a servizio di Rimini Fiera, riporta al centro un tema che per Legacoop Romagna è da tempo prioritario: la necessità di dotare il territorio di infrastrutture moderne, coerenti e funzionali allo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Il Sigep conferma il ruolo strategico della Fiera, Legacoop: "Nuovo casello sull'A14 sia una priorità"Il Sigep in corso in questi giorni alla Fiera di Rimini, con numeri importanti in termini di presenze, riempimento alberghiero e ricadute economiche... Leggi anche: Scontro sul terzo casello dell’A14: "Basta slogan, serve alla Fiera" Temi più discussi: Lavori in corso al casello autostradale di Sirmione; Pedaggi autostradali 2026: calcolo, come funziona e le sanzioni; L'incredibile caso dell'autostrada A14 con 24 km di coda; Nuovo casello autostradale, Parma (Pd): Basta proclami e conti senza l'oste. Servono soluzioni realizzabili. Casello autostrada a Rimini Fiera, Legacoop bacchetta Marcello: Sua posizione genera confusioneAnche Legacoop interviene nel dibattito riguardante il terzo casello dell'autostrada A-14, al servizio di Rimini Fiera, sottolineando quanto il territorio necessiti di infrastrutture moderne e funzion ... altarimini.it Casello Rimini Fiera, Legacoop: Necessario ma proposta di Marcello a Spadarolo non ci convinceIl dibattito in corso in questi giorni sul posizionamento del futuro terzo casello dell’autostrada A14 a servizio di Rimini Fiera, riporta al centro un tema ... chiamamicitta.it A4, chiuso il casello di Sirmione in direzione Venezia dall’8 al 15 aprile x.com Frana di Petacciato, sulla A14 il traffico diretto a sud viene deviato con l'uscita obbligatoria al casello di Vasto Sud e convogliando il traffico sulla SS650 Trignina fino allo svincolo di Mafalda - facebook.com facebook