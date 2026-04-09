Case laboratori e terreni agricoli | il Comune mette all’asta il suo patrimonio

Il Comune di Forlì ha annunciato un'asta pubblica per l'alienazione di sei immobili di proprietà, tra case, laboratori e terreni agricoli. L'evento si svolgerà martedì 9 giugno alle 9.30 nella Sala Randi del Municipio. La procedura coinvolge vari immobili di proprietà comunale che saranno messi in vendita attraverso questa asta ufficiale.

Il Comune di Forlì mette all'asta il proprio patrimonio immobiliare. Martedì 9 giugno, alle 9.30, presso la Sala Randi del Municipio, si terrà l'asta pubblica per l'alienazione di sei lotti di proprietà comunale. Si tratta di una procedura aperta a chiunque abbia interesse, che comprende immobili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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