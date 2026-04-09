In Spagna, si è aperto un procedimento giudiziario che coinvolge sette calciatori, tra cui uno noto difensore. L’indagine riguarda un presunto contrabbando di orologi di lusso, con le autorità che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nelle abitazioni degli indagati. La procura ha confermato che sono stati ascoltati alcuni dei calciatori coinvolti, mentre le accuse sono ancora in fase di valutazione.

In Spagna è esploso un nuovo caso giudiziario che coinvolge alcuni calciatori di primo piano: un’inchiesta avviata da un giudice di Andorra ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette giocatori (tra cui Carvajal, Lo Celso, Thomas Partey ndr) sospettati di aver acquistato orologi di lusso attraverso un sistema organizzato per evitare il pagamento dell’Iva. Al centro dell’indagine c’è una rete basata sul trasferimento separato di beni e documenti per aggirare i controlli doganali. I calciatori attualmente sembrerebbero avere un ruolo secondario nel meccanismo. Orologi di lusso e contrabbando, indagati Carvajal e altri calciatori (Ansa). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carvajal e altri sei calciatori indagati nel contrabbando di orologi di lusso

Carvajal, Azpilicueta e altri 5 calciatori nell’indagine per contrabbando sugli orologi di lussoL'inchiesta per riciclaggio nasce da una sospetta evasione delle imposte da parte di una società di Andorra.

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