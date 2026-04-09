Carta d’identità elettronica | open day l’11 e 12 aprile ecco sedi e orari

Sabato 11 e domenica 12 aprile si terranno due giornate dedicate agli open day per la richiesta della carta d’identità elettronica. Durante questi eventi, sarà possibile recarsi presso le sedi designate negli orari stabiliti per richiedere o aggiornare il documento. Le date sono state annunciate dal comune, che ha comunicato le località coinvolte e gli orari di apertura per facilitare i cittadini interessati.

Nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa prevede aperture straordinarie in diversi municipi e punti di rilascio per facilitare il rinnovo del documento. Sabato 11 aprile saranno aperti i Municipi V, VI e VII, mentre domenica 12 resteranno operativi esclusivamente gli ex PIT e il punto di via Petroselli 52, che garantiranno il servizio per entrambe le giornate. L’invito è rivolto in particolare ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea, che avranno priorità nell’accesso durante gli open day. Si ricorda infatti che, a partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla scadenza indicata. 🔗 Leggi su Funweek.it

Carta d'identità a Roma: open day sabato 11 e domenica 12 aprileSabato 11 e domenica 12 aprile tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica.

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