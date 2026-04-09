A Carsoli, un uomo aveva denunciato la scomparsa della fidanzata dopo che lei era fuggita con un Gratta e Vinci da 500.000 euro, che però si è rivelato non vincente. La donna aveva preso il biglietto senza condividere i soldi con il compagno. La sua fuga aveva destato sospetti e portato all'apertura di un'indagine da parte delle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con il recupero del biglietto e senza ulteriori sviluppi legali.

A seguito della fuga della fidanzata, l'uomo aveva presentato una denuncia nel tentativo di bloccare l'intera riscossione del premio da mezzo milione di euro da parte della donna, con la quale avrebbe dovuto dividerlo A Carsoli, in provincia dell’Aquila, la vicenda del Gratta e Vinci da 500mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Carsoli (AQ), fuggì con Gratta e Vinci da 500mila€ per non dividerlo con il fidanzato, ma il biglietto non era vincente

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