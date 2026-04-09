Carosello il nuovo spettacolo di Barabao Teatro arriva al Camploy

Il 9 aprile alle 20, al teatro Camploy, andrà in scena “Carosello”, il nuovo spettacolo di Barabao Teatro. L’evento fa parte della rassegna “Come As You Are” e si svolge nel rispetto del calendario stabilito. La rappresentazione prevede l’allestimento di uno spettacolo dal vivo che sarà accessibile al pubblico in quella data e orario.

Inserito all’interno della rassegna “Come As You Are” al Comploy, lo spettacolo andrà in scena il 9 aprile alle 20.45, portando sul palco un universo fatto di suggestioni, ricordi e reinterpretazioni contemporanee di un immaginario collettivo che ha accompagnato generazioni di italiani. Uno. 🔗 Leggi su Veronasera.it Al Teatro Camploy arriva lo spettacolo "Via Pál"Bam!Bam!Teatro si sta preparando per il debutto in anteprima di Via Pál, che andrà in scena venerdì 27 marzo al Teatro Camploy, all’interno della... Al Teatro Camploy “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma DanteProsegue con straordinario successo L’Altro Teatro, la rassegna del Comune di Verona realizzata in collaborazione con Arteven e dedicata ai linguaggi... Si parla di: Carosello, il fascino del varietà al Camploy tra gag, canzoni e coreografie; Carosello rivive: varietà, musica e comicità al Teatro Camploy.