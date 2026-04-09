Un commento pubblicato online si rivolge al ministro Piantedosi, invitandolo a continuare nel suo operato. L’autore critica la posizione della sinistra, definendola “solo guardona”. Successivamente, si fa riferimento a un caso legato all’ex presidente del Consiglio, distinguendolo da un’altra persona con lo stesso nome, che rappresenta un avvocato di un partito politico. La discussione si concentra su temi politici e giudiziari senza approfondimenti o interpretazioni.

Non capisco come il caso Conte (non l'avvocatino cinquestelle di Volturara Appula che si crede uno statista ma l'avvenente scrittrice e attrice che di nome fa Claudia) possa turbare gli animi degli italiani al punto da diventare argomento di discussione dei salotti televisivi e della scena politica nazionale. La signorina ha dichiarato di avere una relazione con il ministro degli interni Matteo Piantedosi (pare sia stata lei stessa a suggerire la domanda e a rispondere con una certa solerzia). E la dichiarazione è deflagrata nelle redazioni e sui social offuscando per un attimo gli effetti della guerra in Iran, gli ultimatum rocamboleschi di Trump, e persino la delusione dell'Italia trafitta ai mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caro Piantedosi vai avanti così. Questa sinistra è solo guardona

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A sinistra fessi e contenti con Sanchez: non solo la fregata a Cipro, dalle basi Usa in Spagna un intenso via vai per l’IranLa decisione di inviare la fregata “Cristobal Colon” a Cipro e un inteso via vai dalle basi americane di Rota e Morón.