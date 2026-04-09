Un messaggio indirizzato a due destinatari esprime il desiderio di un parco più vivibile. La persona coinvolta afferma di sognare un luogo accessibile e aperto a tutti. Aggiunge che, grazie alle nuove tecnologie, i sogni che un tempo restavano solo nella mente possono ora essere condivisi e resi visibili a un pubblico più vasto. Non vengono forniti dettagli specifici sul tipo di parco o sulle tecnologie utilizzate.

"Ho un sogno. E oggi, grazie anche alle nuove tecnologie, i sogni non sono più soltanto parole o immaginazione: possono essere condivisi, mostrati, resi visibili anche a chi, fino a ieri, faceva più fatica a immaginarli. L’intelligenza artificiale consente di trasformare un’idea in immagine, una visione in qualcosa di concreto e comprensibile". Comincia così la lettera aperta che l’ex consigliere comunale Giovanni Garzella ha indirizzato al sindaco Michele Conti e al presidente del Parco, Lorenzo Bani, che prosegue, in virtù dell’amicizia e della "lunga esperienza politica, maturata a livello nazionale, nelle istituzioni e nel territorio di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Caro Michele, caro Lorenzo. Io sogno un Parco vivibile"

Maddalena: “Caro amico nasce da una storia personale. Jovanotti? Come un sogno”Maddalena è una delle cantautrici italiane più promettenti del momento.

"Caro Enrico. Caro Maestro. Vivrai ancora nella storia e nel tempo, in quel silenzio che conserva, quella luce lieve, quella luce che non muore mai"Nel giorno dei funerali del ‘maestro’ Enrico Valentini pubblichiamo una toccante poesia in suo ricordo scritta dal fotografo Giancarlo Santi...