Caro bollette in provincia di Belluno i sindaci stringono la cinghia | scuole al sicuro ma il rischio è solo rinviato

In provincia di Belluno, i sindaci si preparano a interventi drastici come la chiusura delle scuole e lo spegnimento dell’illuminazione pubblica a causa dell’aumento dei costi energetici. Il governo ha risposto in parte alle richieste, ma le difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali restano. La situazione si presenta come un tentativo di contenere le spese senza comunque risolvere definitivamente il problema del caro bollette.

Il grido d’allarme lanciato dai sindaci della Provincia di Belluno – pronti a chiudere scuole e spegnere i lampioni per far fronte al caro bollette – è stato in parte accolto dal governo, ma la pressione sui bilanci locali non accenna a diminuire. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il caro-gasolio scuote i bilanci. “Dalle scuole al taglio dell’erba: Provincia e comuni, rincari del 20%”Ferrara, 9 aprile 2026 – Indossa una doppia fascia Daniele Garuti, presidente della Provincia, e sindaco di Poggio Renatico.

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Il Decreto Bollette rappresenta un intervento strategico in una fase di forte tensione globale. Il governo guidato da Giorgia Meloni sta agendo in modo strutturale contro il caro energia, sostenendo famiglie e imprese. Mentre la sinistra rincorre presunti scandali, - facebook.com facebook

Bollette alle stelle e caro carburanti, l’allarme delle imprese piemontesi: “Rincari oltre il 40%” x.com