È stato raggiunto un accordo tra la Provincia e i Comuni per affrontare la questione del prezzo della benzina. La proposta, già condivisa con i sindaci della provincia, prevede un tavolo di confronto aperto anche ai rappresentanti delle organizzazioni sociali, sindacali e datoriali coinvolti nel percorso. L’obiettivo è definire eventuali iniziative condivise per gestire la situazione. La convocazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

Una proposta già condivisa in queste ore con i sindaci reggiani, alla quale saranno invitati tutti i rappresentanti sociali, sindacali e datoriali già coinvolti in quel tavolo di lavoro. La Provincia di Reggio Emilia convocherà dunque il Patto per il Lavoro e per il Clima nella sua declinazione provinciale per aprire un confronto con istituzioni, parti sociali e rappresentanze economiche sulle conseguenze che la crisi energetica internazionale sta già producendo anche sul nostro territorio. Il riferimento è al Patto per il Lavoro e per il Clima promosso dalla Regione, sottoscritto nel 2020 da enti locali, sindacati, imprese, università, terzo settore, professioni e altri soggetti del sistema regionale, con l’obiettivo di accompagnare sviluppo, lavoro di qualità, transizione ecologica e coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro benzina, c’è il tavolo. Patto Provincia-Comuni

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