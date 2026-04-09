Negli ultimi tempi, il mercato immobiliare vede un aumento dei prezzi e una domanda crescente, mentre anche immobili in condizioni precarie vengono messi in vendita. Tra questi, si trovano spesso edifici abbandonati o in rovina, che attirano investitori e acquirenti. La tendenza si evidenzia in diverse zone, dove i proprietari cercano di trarre profitto anche da strutture non più in buone condizioni.

Il caro affitti continua a pesare sul mercato immobiliare. Durante la puntata dell'8 aprile di "Realpolitik", è andato in onda un servizio dedicato al fenomeno che vede prezzi alle stelle e domanda in crescita: in vendita anche immobili fatiscenti e ruderi.L'agente immobiliare e content creator Sara Savino, in una serie di video con ruderi in vendita, ha mostrato soluzioni, anche su due livelli, con solaio inesistente, finestra con il balcone crollato e terreni completamente da disboscare., Il servizio ha mostrato poi altri ruderi tra cui un rustico "composto da quattro pietre attualmente con studio di fattibilità per una villetta bifamiliare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caro affitti, sul mercato immobiliare anche i ruderi

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Mercato immobiliare, come sarà nel 2026: prezzo degli affitti in aumentoIl mercato immobiliare italiano si avvia verso il 2026 con segnali di progressivo assestamento dopo le forti oscillazioni degli ultimi anni.

Temi più discussi: Ai Campi Flegrei si muove anche il mercato immobiliare; Il caro-affitti grava pesantemente su numerose famiglie; Realpolitik: L'affitto costa caro, vendono anche i ruderi Video; Caro casa a Livorno, prezzi aumentati del 3 per cento. E salgono anche gli affitti.

Cresce il costo degli affitti a Milano: +2,3 per cento nel primo trimestre del 2026. Gli studenti i più colpitiNel primo trimestre del 2026 il mercato degli affitti a Milano registra un nuovo incremento. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista, uno ... gds.it

Mercato immobiliare, prezzi e affitti in crescita nel 2026Nel primo trimestre 2026 il mercato immobiliare cresce: prezzi +4,3% e affitti +3,6%. Nord traina le vendite, Centro guida le locazioni. Milano resta la più cara, ma gli affitti iniziano a calare ... diariodelweb.it

Telespazio Messina. . FOCUS SOCIALE: EMERGENZA ABITATIVA IN SICILIA. NUMERI DA ALLARME ROSSO EMERGENZA ABITATIVA, I NUMERI DELLA SICILIA TRA CARO AFFITTI E DIFFICOLTA’ DI ACCESSO IN SICILIA L’EMERGENZA A - facebook.com facebook

Cruciani: “Christian Raimo si scaglia contro il caro affitti. Dice che quando pensa ai padroni delle abitazioni che speculano sugli affitti, gli viene in mente la ricina, l’avvenelamento. Va bene, si può immaginare tutto, dopodiché lascio a voi i commenti.” @giucruc x.com