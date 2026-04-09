Caro affitti sul mercato immobiliare anche i ruderi

Da tgcom24.mediaset.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, il mercato immobiliare vede un aumento dei prezzi e una domanda crescente, mentre anche immobili in condizioni precarie vengono messi in vendita. Tra questi, si trovano spesso edifici abbandonati o in rovina, che attirano investitori e acquirenti. La tendenza si evidenzia in diverse zone, dove i proprietari cercano di trarre profitto anche da strutture non più in buone condizioni.

Il caro affitti continua a pesare sul mercato immobiliare. Durante la puntata dell'8 aprile di "Realpolitik", è andato in onda un servizio dedicato al fenomeno che vede prezzi alle stelle e domanda in crescita: in vendita anche immobili fatiscenti e ruderi.L'agente immobiliare e content creator Sara Savino, in una serie di video con ruderi in vendita, ha mostrato soluzioni, anche su due livelli, con solaio inesistente, finestra con il balcone crollato e terreni completamente da disboscare., Il servizio ha mostrato poi altri ruderi tra cui un rustico "composto da quattro pietre attualmente con studio di fattibilità per una villetta bifamiliare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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