Recentemente si è diffusa la voce su un possibile ingresso di Carmen Russo nella casa del Grande Fratello. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali e la questione sembra ancora in fase di definizione. Enzo Paolo Turchi avrebbe manifestato l’intenzione di intervenire per impedire questa partecipazione, anche se i dettagli delle sue azioni non sono stati resi pubblici. La possibile partecipazione della showgirl ha suscitato interesse tra gli appassionati del reality.

Carmen Russo entra o non entra al Grande Fratello? Non è una notizia di quelle che tolgono il sonno ma per i (non molti vista la share) appassionati del reality, l’ingresso della showgirl potrebbe dare una spinta alle dinamiche che si sono create nella Casa. Certo, non è un nome inedito per il reality, anzi, ma neanche la gran parte del cast già presente lo è, e proprio dai concorrenti, diciamo così, “storici” (leggi Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia), vengono fuori le parti più interessanti a livello di narrazione. La notizia di Carmen Russo al GF, peraltro, è stata data da Monica Setta su RaiDue nel suo Storie di Donne, con la showgirl che non ha smentito né confermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carmen Russo entra al Grande Fratello? Ecco cosa farà Enzo Paolo Turchi per impedirlo

Carmen Russo verso il Grande Fratello Vip, ma Enzo Paolo Turchi prova a fermarla: “Devo operarmi”Sabato scorso, Monica Setta ha anticipato la possibilità di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, tra cui Carmen Russo.

Frattura tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi? Ecco il motivo: lui non è d’accordo, lei sembra decisaQuando carriera e vita privata si intrecciano, trovare un equilibrio non è mai semplice.

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Maria Turchi Sta diventando ogni giorno più meravigliosa… un vero orgoglio per mamma Carmen Russo e papà Enzo Paolo Turchi Dolce, solare e piena di vita, Maria è quella presenza speciale che illumina ogni momento. Con lei non esistono silenzi: - facebook.com facebook

Cos'è questo film visionario con Carmen Russo che interpreta una produttrice spietata, Cloris Brosca, Antonia San Juan e Amanda Lear nei panni di una suora Urla capolavoro da ogni fotogramma x.com