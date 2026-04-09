Carenze d' organico alla Regione la richiesta al Governo | aumentare turn over per garantire più assunzioni
In un documento ufficiale, si chiede al Governo di intervenire sul tasso di turn over presso la Regione, proponendo di portarlo al 125 per cento. L’obiettivo è incrementare le assunzioni e rafforzare i dipartimenti con nuove risorse. La richiesta nasce dalla necessità di colmare le carenze di personale dovute a una mancanza di turnover sufficiente per coprire le posizioni vacanti.
Portare il tasso di turn over al 125% per aumentare il numero di reclutamento e dare ossigeno ai dipartimenti. La giunta regionale ha approvato una delibera con cui chiede al ministero dell’Economia e alla Ragioneria generale dello Stato la modifica dell’articolo 10 dell’accordo Stato-Regione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La Regione chiede al Mef un turn over rafforzato per 724 assunzioni in piùModificare l’Accordo Stato-Regione del 2023 per autorizzare una percentuale più alta di nuove assunzioni e rafforzare il ricambio generazionale dei...
Regione, più assunzioni negli uffici: chiesto al Mef un turn over rafforzatoRafforzare gli organici della macchina amministrativa regionale e accelerare il ricambio generazionale negli uffici.
Temi più discussi: Asst Crema, carenza d'organico e welfare aziendale, Uil: 'è necessario confrontarsi'; Dalla Cgil una proposta di legge popolare per rafforzare la sanità pubblica; Polizia Municipale: i proventi delle sanzioni tornano al territorio con il rifacimento della segnaletica stradale; Con il Gip collegiale più garanzie ma rischio paralisi.
Emergenza in Radiologia alla Spezia, organico ridotto all’osso: Sono dieci i posti scopertiLa Spezia – La carenza di personale non solo non si risolve, ma peggiora. Nel reparto di Radiologia la situazione «è stata ulteriormente aggravata», come si legge nei documenti dell’Asl 5, a causa di ... ilsecoloxix.it
Carenza di personale nei Commissariati di Avezzano e Sulmona, Fsp polizia scrive a prefetto e questoreL'Aquila. Carenza di personale nei Commissariati di Avezzano e Sulmona, Fsp polizia scrive a prefetto e questore: Grave e strutturale ... marsicalive.it
La partita per i Ccnl 2025-2027 parte condizionata dalle carenze organiche che sono il vero problema della sanità e chiedono risposte strutturali a temi come l’extra-orario e il “furto di talenti” da parte di Paesi più attrattivi - facebook.com facebook
CONTROLLI DI NAS A SALERNO, MUFFA E CARENZE TRA LABORATORI E STRUTTURE PER ANZIANI GUARDA IL VIDEO x.com