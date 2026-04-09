Cardia ACADI | riordino del settore giochi priorità strategica evitare distorsioni serve sostenibilità

Il Presidente di ACADI ha dichiarato che il riordino del settore del gioco pubblico rappresenta una priorità strategica. Ha sottolineato l'importanza di completare la riforma anche sul territorio e di riequilibrare i parametri per garantire un'organizzazione più sostenibile e senza distorsioni. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a riformare un comparto che richiede un intervento organico e coerente.

Il Presidente di ACADI, Geronimo Cardia, interviene sul percorso di riforma del settore del gioco pubblico, sottolineando come sia indispensabile completare il processo anche per il territorio ed il riequilibrio dei parametri per un riordino complessivo, organico e coerente dell'intero comparto. “Il riordino del territorio è fondamentale – dichiara Cardia – e deve essere realizzato in modo equilibrato, con una visione d'insieme ed affrontando in maniera strutturale i nodi degli orari di esercizio e delle distanze dai luoghi sensibili, che oggi non assicurano tutela sanitaria agli utenti, determinando invece perdita di gettito erariale ed incertezza per gli operatori”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cardia (ACADI): riordino del settore giochi priorità strategica, evitare distorsioni serve sostenibilità ACADI: riordino del settore giochi priorità strategica, necessario evitare distorsioni e garantire sostenibilitàIl Presidente di ACADI, Geronimo Cardia, interviene sul percorso di riforma del settore del gioco pubblico, sottolineando come sia indispensabile... L’appello della filiera del gioco all’evento dell’Istituto Friedman: servono riordino e riequilibrio per il settoreIl dibattito all'Istituto Milton Friedman su un passaggio cruciale che rischia di ridisegnare i connotati di un settore strategico per lo Stato Non... Cardia (ACADI): riordino del settore giochi priorità strategica, evitare distorsioni serve sostenibilitàIl Presidente di ACADI, Geronimo Cardia , interviene sul percorso di riforma del settore del gioco pubblico, sottolineando come sia indispensabile ... iltempo.it Gioco pubblico, Cardia (ACADI): equilibrio tra impatto sociale, tutela sanitaria e sostenibilità economicaIntervista al Presidente dell’Associazione Concessionari di Giochi pubblici (ACADI), Avv. Geronimo Cardia, in occasione dell’evento Impatto sociale e sanitario del gioco d’azzardo del 3 marzo scorso ... iltempo.it