La rete blockchain ha registrato un aumento significativo nel numero di transazioni, superando i 120 milioni complessivi. Questa crescita si riflette in un incremento consistente delle attività sulla piattaforma, che fino a poco tempo fa vedeva numeri più contenuti. I dati indicano una forte diffusione delle operazioni, evidenziando un interesse crescente da parte degli utenti e degli sviluppatori coinvolti nel sistema.

La rete Cardano sta vivendo una trasformazione radicale nei volumi di utilizzo, con il numero complessivo di transazioni sulla blockchain che ha appena superato la soglia critica dei 120 milioni. Nonostante la pressione ribassista che ha caratterizzato il prezzo di ADA negli ultimi mesi, l’attività on-chain mostra una forza contraria sorprendente, trainata da un massiccio afflusso di nuovi utenti e da un interesse rinnovato da parte degli investitori istituzionali. Il traguardo storico della rete e l’esplosione delle attività on-chain. I dati estratti da Cexplorer, il principale esploratore di blocchi utilizzato per monitorare la rete, confermano un momento di svolta senza precedenti: le operazioni effettuate sulla mainnet di Cardano hanno raggiunto la cifra di 120. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cardano esplode: superate le 120 milioni di transazioni on-chain

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