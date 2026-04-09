Tra il 12 e il 25 marzo, la Guardia di Finanza ha rilevato che il 73% delle verifiche sui punti vendita di carburanti ha riscontrato violazioni riguardanti la trasparenza dei prezzi. Durante questa serie di controlli, sono state identificate irregolarità che riguardano la corretta esposizione delle tariffe e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori. I risultati indicano una diffusione significativa di pratiche non conformi alle normative vigenti.

Su trasparenza dei prezzi e contrasto alla speculazione lungo la filiera dei carburanti la Guardia di Finanza ha intensificato ulteriormente i controlli. La spinta prodotta dalle tensioni al rialzo sul prezzo dei carburanti che ha spinto il Governo a intervenire già due volte per tagliare le accise su gasolio e benzina si accompagna anche a un rafforzamento della vigilanza lungo tutta la filiera dei carburanti. Un assetto rivisto e potenziato dal primo decreto taglia accise (Dl 332026) che sfrutta il potenziale delle banche dati già disponibili come nel caso del cruscotto carburanti che incrocia le informazioni dichiarate giornalmente dai distributori di carburante al ministero delle Imprese e made in Italy (Mimit) con quelle dell’anagrafica accise delle Dogane. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, violazioni record sulla trasparenza dei prezzi

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