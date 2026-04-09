Il governo ha annunciato un intervento per contrastare i rincari dei carburanti, che non seguono il calo dei prezzi delle materie prime a livello internazionale. Nonostante il calo delle materie prime, i prezzi alla pompa continuano a salire, spingendo il governo a intervenire per bloccare questa tendenza. La decisione mira a contrastare quello che viene definito un comportamento di speculazione nel settore dei carburanti.

Il governo ha deciso di intervenire con decisione per correggere lo squilibrio tra il calo dei prezzi delle materie prime a livello internazionale e i listini alla pompa, che continuano a mostrare una tendenza al rialzo. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato i vertici delle principali compagnie petrolifere per esigere un adeguamento immediato dei costi dei carburanti nelle stazioni di distribuzione, puntando a colpire ogni forma di speculazione. I dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati per questo giovedì 9 aprile, confermano la pressione sui portafogli dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: il Governo attacca la speculazione e blocca i rincari

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