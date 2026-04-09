Carburante in Lombardia quasi 2,2 euro a litro anche se il prezzo del petrolio è crollato | Così si rischia l’effetto lumaca

In Lombardia, il prezzo medio del carburante si attesta a 2,195 euro al litro, posizione tra le più alte a livello nazionale. Nella regione, solo la Calabria registra un prezzo leggermente superiore, a 2,198 euro al litro. Nonostante il calo del prezzo del petrolio, i costi alla pompa rimangono elevati, sollevando preoccupazioni circa possibili rallentamenti nelle vendite di carburante e ripercussioni sui consumatori.

Milano, 9 aprile 2026 – La Lombardia guida la classifica del prezzo del carburante: nella nostra regione la media è di 2,195 euro al litro (una delle cifre più alte del Paese, alle spalle della sola Calabria, con 2,198 euro al litro). A rendere noti i dati è il Codacons che ha lanciato l’allarme perché, nonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i listini dei carburanti continuano a salire. Al punto, rende nota l’associazione dei consumatori, che il prezzo medio del gasolio viaggia spedito verso quota 2,2 euro al litro in tutta Italia. Il rischio di un “effetto lumaca” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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