Carabinieri | concorso al via per il reclutamento di oltre 3mila allievi
È stato annunciato l’avvio di un concorso per l’assunzione di oltre 3.000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. La prova scritta di selezione si terrà a partire dal 20 aprile 2026, coinvolgendo candidati che intendono entrare nel corpo di pubblica sicurezza. La procedura riguarda specificamente il reclutamento di personale in vista di un nuovo contingente da impiegare nelle attività di tutela dell’ordine pubblico.
Concorso al via per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione avrà luogo a partire dal 20 aprile 2026.Dove si svolgono le prove scritte La prova si svolgerà in forma decentrata nelle città di Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliGli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo: l'opportunità è dedicata ai giovani tra i 17 e i 26 anni “Se vuoi metterti in...
Al via il 146° concorso per il reclutamento di 3.081 Allievi CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiL’Arma dei Carabinieri annuncia l’avvio delle procedure per il reclutamento di 3.
Concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 12.12.2025
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Spente le fiamme, i carabinieri della locale stazione hanno immediatamente avviato le indagini e i rilievi per stabilire l’origine del rogo. - facebook.com facebook
La premier annuncia 'diecimila ausiliari di carabinieri e polizia'. Il primo maggio in consiglio dei ministri il Piano casa, '100mila alloggi in 10 anni' #ANSA x.com