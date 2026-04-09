Capobianco | Bene progressi su imprese e lavoro avanti con investimenti e competitività

Il presidente del Consiglio ha sottolineato i progressi compiuti in materia di imprese e occupazione, evidenziando come l’azione del governo abbia portato a risultati tangibili in questi settori. Durante un intervento ufficiale, sono stati annunciati ulteriori passi avanti, con particolare attenzione a investimenti e alla competitività delle imprese italiane. Nessuna dichiarazione è stata fatta, invece, su eventuali dettagli riguardanti procedure legali o specifici enti coinvolti.

“L'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma un percorso che va nella giusta direzione, con risultati concreti sia sul fronte economico sia su quello occupazionale. I dati evidenziano un'Italia più solida e attrattiva, anche grazie alla resilienza del nostro tessuto produttivo. Accogliamo con favore interventi a tutela delle imprese come il Decreto bollette, che rappresenta un primo segnale sul tema dei costi energetici. Positivi anche i risultati sul piano occupazionale, con livelli record così come l'attenzione al tema del lavoro povero e al rafforzamento della contrattazione collettiva, che possono contribuire a migliorare la qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capobianco: “Bene progressi su imprese e lavoro, avanti con investimenti e competitività” Meloni, Roberto Capobianco (Conflavoro): “Bene i progressi su imprese e lavoro, avanti con investimenti e competitività”“L’informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma un percorso che va nella giusta direzione, con risultati concreti sia sul fronte... PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: “Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle imprese”“L’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI rappresenta un segnale concreto e positivo nella direzione di un rafforzamento strutturale del...