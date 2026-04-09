Il capo nucleare iraniano ha dichiarato che le richieste degli avversari di limitare il programma di arricchimento dell’uranio del Paese non avranno successo. Ha aggiunto che nessuno potrà fermare il loro operato in questo settore. La dichiarazione è stata fatta in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sulle strategie o le eventuali reazioni delle altre parti coinvolte.

Il responsabile nucleare iraniano ha affermato che le richieste degli avversari di limitare il programma di arricchimento dell'uranio del Paese non avranno successo. Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran Mohammad Eslami ha affermato che tali appelli sono "illusioni" e non possono fermare le attività nucleari dell'Iran. "Nessuna legge o individuo può fermarci", ha affermato Mohammad Eslami, aggiungendo che le azioni passate degli avversari, inclusa la guerra in corso, si sono rivelate un fallimento. Lo riporta Iran International. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capo nucleare iraniano, 'nessuno ci fermerà sull'arricchimento dell'uranio'

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