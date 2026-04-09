Nella giornata di ieri, il carcere di Ascoli Piceno è stato teatro di diversi episodi che hanno causato scompiglio all’interno della struttura. Sono stati segnalati incendi dolosi e atti di autolesionismo che hanno coinvolto alcuni detenuti, creando una situazione di emergenza all’interno della struttura penitenziaria. Le autorità hanno intervenuto per gestire le varie criticità e contenere le conseguenze degli eventi.

Una serie di violenti episodi, tra incendi dolosi e gravi atti di autolesionismo, ha scosso la Casa circondariale di Ascoli Piceno nella giornata di ieri, mettendo a dura prova la gestione della struttura. Il clima di instabilità si è manifestato con una sequenza di eventi critici che hanno coinvolto detenuti con profili psichiatrici e nuovi arrivati, costringendo gli agenti a interventi rapidi per evitare il peggioramento della situazione all’interno delle mura penitenziarie. Una sequenza di emergenze tra fiamme e ferite. Il primo evento drammatico si è verificato durante il primo pomeriggio, quando un uomo di circa 30 anni originario di Roma ha provocato un incendio nella propria cella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel carcere di Ascoli: tre emergenze tra incendi e feriti

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