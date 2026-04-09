Il 10 aprile 2026 si terrà uno sciopero di quattro ore nel settore aereo italiano. La protesta interesserà gli aeroporti principali del paese, con possibili disagi per i viaggiatori di Torino Caselle e degli altri hub nazionali. Durante questa giornata, molte operazioni di volo potrebbero essere sospese o ritardate, creando disservizi nelle partenze e negli arrivi. La mobilitazione coinvolge le compagnie aeree e il personale aeroportuale.

Il 10 aprile 2026 l’Italia affronterà una mobilitazione nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, con possibili ripercussioni significative per i passeggeri di Torino Caselle e dei principali hub nazionali. L’agitazione, già confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si concentrerà nella fascia oraria tra le 13:00 e le 17:00. Questo stop colpirà in modo determinante i tecnici di Techno e il personale ENAV, rendendo difficoltoso il regolare movimento dei velivoli nonostante l’assenza di scioperi tra piloti e assistenti di volo. L’impatto operativo sugli scali del Nord-Ovest. Il blocco dei controllori di volo e dei tecnici della sicurezza radar genera un effetto domino che parte dai centri di controllo di Roma e Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nei cieli il 10 aprile: 4 ore di sciopero bloccano gli hub

Sciopero aereo il 10 aprile in Italia, voli a rischio per 4 ore: stop di Enav e controllori di voloPero lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia.

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