Caos nei cieli il 10 aprile | 4 ore di sciopero bloccano gli hub
Il 10 aprile 2026 si terrà uno sciopero di quattro ore nel settore aereo italiano. La protesta interesserà gli aeroporti principali del paese, con possibili disagi per i viaggiatori di Torino Caselle e degli altri hub nazionali. Durante questa giornata, molte operazioni di volo potrebbero essere sospese o ritardate, creando disservizi nelle partenze e negli arrivi. La mobilitazione coinvolge le compagnie aeree e il personale aeroportuale.
Il 10 aprile 2026 l’Italia affronterà una mobilitazione nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, con possibili ripercussioni significative per i passeggeri di Torino Caselle e dei principali hub nazionali. L’agitazione, già confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si concentrerà nella fascia oraria tra le 13:00 e le 17:00. Questo stop colpirà in modo determinante i tecnici di Techno e il personale ENAV, rendendo difficoltoso il regolare movimento dei velivoli nonostante l’assenza di scioperi tra piloti e assistenti di volo. L’impatto operativo sugli scali del Nord-Ovest. Il blocco dei controllori di volo e dei tecnici della sicurezza radar genera un effetto domino che parte dai centri di controllo di Roma e Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sciopero aereo il 10 aprile in Italia, voli a rischio per 4 ore: stop di Enav e controllori di voloPero lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia.
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