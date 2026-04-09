Un uomo di 38 anni è stato arrestato nel primo pomeriggio a Paola dopo aver provocato disordini all’interno del Santuario. Originario di Catania e conosciuto alle forze dell’ordine, l’uomo ha aggredito gli agenti durante un tentativo di intervento. L’arresto è stato eseguito sul posto, mentre l’uomo si trovava in stato di alterazione. La situazione ha attirato l’attenzione di numerosi presenti nel luogo di culto.

Un uomo di 38 anni, originario di Catania e già noto alle autorità, è stato arrestato nel primo pomeriggio a Paola dopo aver causato gravi disagi all’interno del Santuario. La vicenda è scoppiata quando un sacerdote ha segnalato il comportamento molesto del soggetto nei confronti dei fedeli presenti nel luogo di culto, innescando l’intervento immediato della Polizia di Stato. L’azione delle forze dell’ordine si è trasformata in un momento di forte scontro fisico quando gli agenti della Volante hanno cercato di identificare l’individuo. Secondo quanto emerso, il trentottenne non solo ha opposto una violenta resistenza ai poliziotti, aggredendoli fisicamente, ma ha anche tentato con insistenza di distruggere la cocaina che aveva con sé. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos al Santuario di Paola: arrestato spacciatore che aggredisce la Polizia

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