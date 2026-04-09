Al Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio sotto la direzione di Thierry Fremaux, nessun regista italiano figura tra i partecipanti in gara. La selezione ufficiale comprende altri registi provenienti da diversi paesi, ma l’Italia non è rappresentata tra i film scelti per la competizione principale. La manifestazione si svolge nella cittadina francese e attirerà numerosi artisti e addetti ai lavori del settore cinematografico internazionale.

Sotto la guida del direttore artistico Thierry Fremaux, il Festival di Cannes avrà luogo nell'omonima cittadina francese dal 12 al 23 maggio. Tra i film annunciati e che competeranno per la Palma d'Oro che verrà consegnata dalla giuria presieduta dal regista Park Chan-Wook c'è il nuovo lungometraggio firmato da Pedro Almodovar, intitolato Amarga Navidad, che in Italia arriverà il 21 maggio. Molta attesa anche per Asghar Farhadi, noto regista iraniano, che presenterà Parallel Tales, lungometraggio interpretato dai divi del cinema francese Vincent Cassel, Catherine Deneuve e Isabelle Hupper. A Cannes torna anche Laszlo Nemes che più di dieci anni fa proprio alla Croisette aveva trionfato con il suo Il figlio di Saul e che torna dietro la macchina da presa con un dramma bellico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cannes snobba l’Italia: nessun regista in gara. Ecco chi ci sarà in gara

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