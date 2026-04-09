Cannes l’Italia protagonista tra coproduzioni e il mito di Roma

La 79ª edizione del Festival di Cannes si avvicina, con l’Italia al centro dell’attenzione per le numerose coproduzioni e riferimenti al patrimonio romano presenti nelle pellicole in programma. La manifestazione, che si terrà nei prossimi giorni, vedrà protagonisti film realizzati o sostenuti da produzioni italiane, mentre alcune opere faranno riferimento diretto alla storia e alla cultura di Roma. La presenza italiana si conferma come elemento distintivo di questa edizione.

Il cinematografico internazionale si prepara alla 79ª edizione del Festival di Cannes, prevista dal 12 al 23 maggio, dove la presenza italiana si manifesterà attraverso diverse produzioni e talenti, nonostante manchi ancora l’annuncio di un titolo della selezione ufficiale e non vi siano registi italiani tra i contendenti per la Palma d’Oro. Tra le opere in competizione spicca La Vie d’une Femme, diretto dalla francese Charline Bourgeois-Tacquet. Il film mette in scena la storia di Gabrielle, una chirurga (interpretata da Lea Drucker) che affronta un momento di profonda instabilità sia lavorativa che privata, segnato anche dal peggioramento dell’Alzheimer della propria madre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes, l’Italia protagonista tra coproduzioni e il mito di Roma Tracce di Italia a Cannes, da Erri De Luca attore a Roma ElasticaIn una 79/a edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio), senza registi italiani in gara per la Palma d'Oro (manca però ancora un titolo della... Intelligenza Artificiale: Padova protagonista al WAICF 2026 di CannesIl settore dell’intelligenza artificiale si dà appuntamento al Palais des Festivals di Cannes per l'edizione 2026 del World Artificial Intelligence... Temi più discussi: Super Mario Galaxy primo al box office, italiani in top ten; Il cinema Italiano protagonista in Irlanda: al via la quinta edizione della rassegna del Film Festival; La Venus Électrique di Salvadori è il film d'apertura di Cannes 2026; RENDEZ-VOUS – Festival del Nuovo Cinema Francese (Roma 7 - 15 aprile 2026): Il programma - Close-up. Cannes, esclusa l’Italia dai registi in gara ma resta uno spiraglioCannes 2026, nessun regista italiano in gara ma Italia protagonista indiretta Alla 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma sulla Croiset ... assodigitale.it Cannes 2026: l'Italia c'è con Erri De Luca attore e importanti coproduzioniIl cast include anche Mélanie Thierry e Charles Berling. it.blastingnews.com #Cinema, al Festival di #Cannes #Farhadi e #Almodovar: nessun italiano - facebook.com facebook #Cinema, al Festival di #Cannes #Farhadi e #Almodovar: nessun italiano x.com