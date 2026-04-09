Cannes 2026 | presentato oggi il programma ufficiale

Oggi è stato reso pubblico il programma ufficiale della 79ª edizione del festival di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio 2026. La presentazione si è svolta questa mattina, annunciando le date e alcune delle sezioni in programma per questa manifestazione cinematografica di rilievo internazionale. La conferenza ha fornito dettagli sui film selezionati e sulle iniziative previste durante i dieci giorni di evento.

Questa mattina è stato presentato il programma della 79ma edizione del festival di Cannes, la celebre kermesse che si terrà dal 12 al 23 maggio. L’apertura di Cannes 2026 – presieduta dalla madrina, l’attrice francese Eye Haïdara – è affidata al film fuori concorso La Vénus électrique di Pierre Salvadori. La Vénus électrique di Pierre SalvadoriDiamond di Andy GarciaHer Private Hell di Nicolas Winding RefnL’Abandon di Vincent GarenqKarma di Guillaume CanetL’Objet du Delit di Agnes JaouiL’Âge de fer di Antonin Baudry Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Universal Movies NON è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Cannes 2026: presentato oggi il programma ufficiale Festival di Cannes 2026, presentato il programma ufficiale: l’Italia resta fuoriIl presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa il programma... Cannes 2026: la lista ufficiale dei film in anteprima mondialeDa pochissime ore, sono stati appena annunciati tutti i film che prenderanno parte alla 79? edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al... Cannes 2026: Park Chan-Wook Will Preside Over The Jury | WION News Temi più discussi: Cannes 2026: i possibili film in concorso; Cannes 2026, si profila un’edizione senza Hollywood: Almodóvar e Refn tra i nomi più attesi; Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorso; Festival di Cannes 2026, il programma della 79esima edizione. Cannes 2026, il programma della 79ma edizione. Nessun regista italiano in garaLa presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno presentato il programma della 79ma edizione del Festival di Cannes, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio 2026. In c ... tg24.sky.it Cannes 2026, lista completa dei film selezionati: Almodovar e l'iraniano Farhadi in ConcorsoPedro Almodovar guiderà la pattuglia che punta alla Palma d'oro, in concorso anche i nuovi lavori di Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes; Ron Howard, Soderbergh e Refn nel fuori concorso e nelle proiezioni s ... movieplayer.it Su 2541 film proposti ai selezionatori di Cannes provenienti da 141 Paesi, non ce n’è nemmeno uno italiano che ha meritato di essere invitato nella selezione ufficiale della settantanovesima edizione del Festival. Ce l’ha fatta il Costa Rica, ma non l’Italia. L' - facebook.com facebook La selezione ufficiale del 79° Festival di Cannes è stata rivelata oggi. Qui l'elenco completo x.com