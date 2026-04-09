Durante la trasmissione Le Iene, Fabio Cannavaro, attuale commissario tecnico dell’Uzbekistan e ex difensore del Napoli, ha affrontato vari argomenti legati al suo passato. In particolare, ha discusso del rapporto tra i calciatori e la tifoseria partenopea, senza fare riferimenti ad altri aspetti della sua carriera. Cannavaro ha anche parlato della sua opinione sulla presenza di un altro ex calciatore in un club di Serie A.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cannavaro è tornato sulla mancata presenza di Ciro Ferrara nel murale dello stadio Maradona, spiegando le ragioni legate alla percezione di una parte della tifoseria: «C’è una parte di tifosi che non gli ha perdonato che lui sia andato alla Juve». «Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite». «Certo, è normale, se vai in una squadra e ogni volta baci la maglietta, allora c’è qualcosa che non va». «Napoli? Ho un legame talmente forte che io devo sempre tornare a casa». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cannavaro difende Ferrara: «Alla Juve per lavoro»

Leggi anche: Cannavaro: “Ferrara? Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite”

Morti sul lavoro, Ferrara sopra alla media regionale: i settori più colpiti e le tipologie di vittimeIn sei anni, dal 2019 al 2024, più di 700 persone sono morte sul lavoro in Emilia-Romagna.

Cannavaro difende Ferrara: «Alla Juve per lavoro»Fabio Cannavaro, attuale commissario tecnico dell’Uzbekistan ed ex difensore del Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Le Iene, soffermandosi su temi legati al suo passato e al rapporto tra ... napolipiu.com

Ferrara-murale, Cannavaro: Gli ho detto una cosa. Se uno va alla Juve è lavoro...Fabio Cannavaro, ex azzurro, oggi tecnico della nazionale uzbeka, ha rilasciato un'intervista a Le Iene in uno speciale dedicato all'attesa per il Mondiale: Ferrara non è ... tuttonapoli.net