Caneva brucia un casolare | intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio dell'8 aprile, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Caneva per spegnere un incendio che ha interessato un casolare. Sul posto sono arrivate due squadre, un’autobotte, un’autoscala e un funzionario di guardia dalla sede centrale, supportate da un’ulteriore squadra proveniente dal distaccamento di Vittorio Veneto. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto diverse forze di intervento.

I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti nel pomeriggio dell'8 aprile con una squadra, l'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale più un'ulteriore squadra giunta dal distaccamento di Vittorio Veneto, in frazione Stevenà nel comune di Caneva per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it A fuoco un cassonetto: intervengono i vigili del fuocoUn cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo. Ripostiglio in fiamme, intervengono i vigili del fuocoL'incendio è scoppiato nella prima serata di martedì a Santarcangelo, diversi i danni provocati dal rogo che è stato domato dal personale del 115... Casolare abbandonato in fiamme (FOTO): l'incendio partito da alcune ramaglie si è esteso favorito dal vento. Vigili del fuoco in azioneCANEVA (PORDENONE). Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, a causa di un incendio scoppiato all'interno di un casolare abbandonato in località Stevenà, frazione di Caneva, in provinc ... ildolomiti.it Incendio in un casolare disabitato a Stevenà di CanevaUn incendio è divampato attorno alle 15.40 di oggi in un fabbricato rurale disabitato a Stevenà di Caneva. L'incendio è partito da un cumulo di ramaglie e, alimentato dal vento, si è propagato all'imm ... rainews.it