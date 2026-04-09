Canepina piange Federico Testa | lutto improvviso nel giorno di Pasqua

La comunità di Canepina si trova a dover affrontare un lutto improvviso, dopo la scomparsa di Federico Testa avvenuta nella giornata di Pasqua, domenica 5 aprile. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra i residenti, che si sono riuniti per ricordarlo. Federico Testa, una figura conosciuta nel paese, non è più tra loro, lasciando un vuoto tra amici e familiari.

Il lutto colpisce la comunità di Canepina dopo la scomparsa improvvisa di Federico Testa, avvenuta domenica 5 aprile. L’uomo di 51 anni è venuto a mancare in una struttura situata in via Belluno a Viterbo, interrompendo bruscamente i festeggiamenti previsti per il pranzo pasquale con i propri familiari. L’intervento del personale sanitario presso la sede di via Belluno non ha potuto evitare il decesso, che le verificazioni hanno attribuito a cause naturali. Dopo l’accertamento clinico, il corpo è stato portato presso l’obitorio dell’ospedale Santa Rosa. Il legame profondo con il territorio è evidente nella scelta di dare l’ultimo saluto al defunto nel suo paese d’origine: le esequie si svolgeranno oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 16 presso la chiesa di San Michele a Canepina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canepina piange Federico Testa: lutto improvviso nel giorno di Pasqua Federico Testa morto a 51 anni nel giorno di Pasqua, oggi i funeraliA Canepina, suo paese di origine, lo aspettavano tutti per festeggiare la Pasqua. Leggi anche: Vitulano piange Andrea: lutto cittadino nel giorno dei funerali