A Ururi, in provincia di Campobasso, un bambino di 11 anni è stato investito da un trattore nel tardo pomeriggio dell’8 aprile. Nella notte, il ragazzo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santobono di Napoli. Le condizioni di salute del minore sono ancora da valutare. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

A Ururi, in provincia di Campobasso, un bambino di 11 anni è stato investito da un trattore nel tardo pomeriggio dell’8 aprile e nella notte è stato trasferito all’ ospedale Santobono di Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 nella zona del cimitero mentre il minore era in bicicletta. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al San Timoteo di Termoli con politrauma e successivamente trasferito con volo sanitario dell’Aeronautica militare decollato dall’area del porto turistico intorno a mezzanotte. La sindaca di Ururi Laura Greco ha espresso vicinanza alla famiglia invitando al rispetto della privacy e sottolineando che, allo stato, il bambino non risulterebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, 11enne investito da trattore: trasferito a Napoli in elicottero

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