Campo Testaccio via libera alla riqualificazione | fu il primo stadio della Roma

Il quartiere riceve il via libera alla riqualificazione dell’ex palestra di Campo Testaccio, il primo stadio della Roma. La decisione permette di avviare i lavori per trasformare l’area, che ha una forte valenza storica e sportiva per la zona. La riqualificazione mira a restituire alla comunità uno spazio dedicato all’attività sportiva e al patrimonio locale. Le autorità hanno approvato il progetto, che ora potrà essere avviato.