Campo Testaccio via libera alla riqualificazione | fu il primo stadio della Roma
Il quartiere riceve il via libera alla riqualificazione dell’ex palestra di Campo Testaccio, il primo stadio della Roma. La decisione permette di avviare i lavori per trasformare l’area, che ha una forte valenza storica e sportiva per la zona. La riqualificazione mira a restituire alla comunità uno spazio dedicato all’attività sportiva e al patrimonio locale. Le autorità hanno approvato il progetto, che ora potrà essere avviato.
Primo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra. L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio sportivo e storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Campo Testaccio, via alla riqualificazione: si inizia dall’ex palestra di via Caio CestioPrimo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra.
Via libera della giunta alla riqualificazione della piscina comunaleL'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: "È con grande soddisfazione che comunico che la giunta ha approvato il progetto esecutivo di...
Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: Immenso valoreLe commissioni capitoline approvano la delibera per il recupero dell'area. L'assessore Onorato: Saniamo una ferita ... siamolaroma.it
Campo Testaccio, via alla riqualificazione: si inizia dall’ex palestra di via Caio CestioPrimo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra. L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio sportivo e storico. Campo Testaccio, c'hai tanta gloria , ... fanpage.it