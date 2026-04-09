Campo Testaccio via alla riqualificazione | si inizia dall'ex palestra di via Caio Cestio

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato l’intervento di riqualificazione dell’ex palestra situata in via Caio Cestio, nel quartiere di Campo Testaccio. L’intervento prevede il recupero e il restauro dell’edificio per trasformarlo in uno spazio dedicato allo sport e alla memoria storica del quartiere. La decisione è stata presa nelle ultime settimane, segnando l’inizio di un progetto volto a migliorare e valorizzare la zona.

Primo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra. L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio sportivo e storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ex palestra non sarà demolita: arriva la svolta per il futuro di Campo TestaccioLa chiamano la palestra ma in realtà, l’immobile situato di via Caio Cestio, è stato usato soprattutto come falegnameria.

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