Campo Testaccio via alla riqualificazione | si inizia dall'ex palestra di via Caio Cestio

È stato approvato l’intervento di riqualificazione dell’ex palestra situata in via Caio Cestio, nel quartiere di Campo Testaccio. L’intervento prevede il recupero e il restauro dell’edificio per trasformarlo in uno spazio dedicato allo sport e alla memoria storica del quartiere. La decisione è stata presa nelle ultime settimane, segnando l’inizio di un progetto volto a migliorare e valorizzare la zona.