Campo Testaccio via alla riqualificazione | si inizia dall'ex palestra di via Caio Cestio
È stato approvato l’intervento di riqualificazione dell’ex palestra situata in via Caio Cestio, nel quartiere di Campo Testaccio. L’intervento prevede il recupero e il restauro dell’edificio per trasformarlo in uno spazio dedicato allo sport e alla memoria storica del quartiere. La decisione è stata presa nelle ultime settimane, segnando l’inizio di un progetto volto a migliorare e valorizzare la zona.
Primo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra. L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio sportivo e storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ex palestra non sarà demolita: arriva la svolta per il futuro di Campo TestaccioLa chiamano la palestra ma in realtà, l’immobile situato di via Caio Cestio, è stato usato soprattutto come falegnameria.
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Temi più discussi: Scheda squadra Testaccio 68; Addio a Remo Stecconi, tra i fondatori della storica pizzeria Remo a Testaccio a Roma; Ufficiale, Gattuso lascia l’Italia: Addio col dolore nel cuore. Mancini e Conte in corsa; FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto.
Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: Immenso valoreLe commissioni capitoline approvano la delibera per il recupero dell'area. L'assessore Onorato: Saniamo una ferita ... siamolaroma.it
L’ex palestra non sarà demolita: arriva la svolta per il futuro di Campo TestaccioIl municipio aveva inizialmente chiesto l’abbattimento dell’edificio, costruito negli anni Quaranta a ridosso del campo sportivo. Ha prevalso l’intenzione di valorizzarlo ... romatoday.it
Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. #Onorato: "Lavoro abnorme. Questo impianto ha una valenza immensa" [ @repubblica] tinyurl.com/43td9vyu #ASRoma x.com
Campo Testaccio, parla Onorato:"Abbiamo sbloccato un iter fermo da anni" https://pagineromaniste.com/via-libera-alla-riqualificazione-di-campo-testaccio-onorato-abbiamo-sbloccato-un-iter-fermo-da-anni/ - facebook.com facebook