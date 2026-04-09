Camminando Festival | tra Dolomiti e Laguna tra arte e benessere

Il Camminando Festival si sta svolgendo tra le Dolomiti e la Laguna, con una serie di eventi che coinvolgono i partecipanti in passeggiate e attività legate alla cultura e al benessere. La manifestazione si concentra su escursioni e incontri dedicati a valorizzare il gesto del camminare come forma di scoperta e relax. La programmazione include diverse iniziative che si snodano nelle valli bellunesi, offrendo un’esperienza immersiva nel territorio.

Il Camminando Festival entra nella sua fase più intensa con una programmazione che trasforma il gesto del camminare in un’opportunità di crescita culturale e benessere fisico tra le valli bellunesi. A partire dalla prossima domenica 12 aprile, il territorio si animerà con percorsi che spaziano dalle creste della pedemontana fino alla Riviera del Brenta, coinvolgendo esperti, artisti e appassionati del movimento lento. La rassegna, che quest’anno vede la collaborazione con Il Veses Aps, punta a offrire contenuti di alta qualità per promuovere la salute psico-fisica e la tutela dell’ambiente. Il cuore pulsante dell’iniziativa rimane l’idea di... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camminando Festival: tra Dolomiti e Laguna tra arte e benessere Tra palcoscenico e salute. Arte, ascolto e inclusione al Teatro del benessereDomani alle 16 al Centro Teatro Universitario (via Savonarola, 19), si terrà la presentazione della nona edizione de ‘Il teatro e il benessere’, che... Sardegna tra le Dolomiti: Caraluna porta artigianato e ospitalità a Corvara. Un ponte tra Due Lune e La Perla.Un angolo di Sardegna sbarca sulle Dolomiti: il concept store Caraluna ha aperto un pop-up store all’interno dell’esclusivo Hotel La Perla di... Argomenti più discussi: Borgo Valbelluna: L’incanto diffuso tra le Dolomiti e il Piave; Camminando Festival, domenica 12 aprile si sale al Monte Crep; Borgo Valbelluna, Camminando Festival: al via gli incontri culturali le camminate; Camminando Festival riparte con la storia di Eleonora Delnevo. Aspettando il Festival del Cammino Torna Aspettando il Festival del Cammino, l’appuntamento che invita a scoprire Brescia camminando tra paesaggi, memoria e meraviglie UNESCO. L’edizione 2026 celebra il 10° anniversario del progetto con un pe - facebook.com facebook Il Festival del Cammino arriva a Montisola per celebrare i 10 anni x.com