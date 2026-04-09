Di seguito il comunicato: “Las Vegas” è un brano che unisce un sound magnetico e pulsante, capace di trascinarti in pista fin dal primo ascolto. Dopo un intro dalle atmosfere più scure, la canzone esplode in un ritornello potente e luminoso, destinato a restare in testa e accendere l’energia del pubblico. In continuità stilistica con Nero Tribale e Madame, Camilla firma un pezzo dal respiro internazionale: un viaggio sonoro che da Parigi (Madame) ci catapulta tra le luci e il ritmo febbrile di Las Vegas, confermando la sua identità pop contemporanea e radiofonica. Il singolo è prodotto da Cosmo Masiello e pubblicato da Isola degli ArtistiNext Stop Publishing e distribuito da Ada Warner. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Camilla: “Las Vegas” e nei prossimi mesi l’apertura di live di Serena Brancale Disco

Dopo i rumours degli ultimi mesi arriva l’ufficialità: i Metallica hanno annunciato una residency allo Sphere di Las VegasLa band segue le orme degli U2, dei Phish, dei Dead & Company, degli Eagles e dei Backstreet Boys con una una residency allo Sphere.

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Si parla di: Camilla Pandozzi torna con Las Vegas: il nuovo singolo tra energia pulsante, sound internazionale e atmosfere cinematografiche; Camilla: Las Vegas e nei prossimi mesi l’apertura di live di Serena Brancale.

In anteprima il nuovo video Las Vegas singolo di Camilla PandozziMilano, 4 apr. (askanews) – In anteprima il nuovo video Las Vegas singolo di Vamilla Pandozzi. E’ un brano che unisce un sound magnetico e pulsante, capace di trascinarti in pista fin dal primo asco ... askanews.it