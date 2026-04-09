Con il cambio di stagione, molte persone sperimentano notti disturbate, risvegli anticipati e una sensazione di stanchezza persistente. Questo fenomeno può influire sul sonno e sul livello di energia durante il giorno. Alcuni studi suggeriscono che determinati alimenti possano aiutare a migliorare la qualità del riposo notturno. In questo articolo vengono illustrati cinque cibi considerati utili per contrastare i disturbi legati alla variazione stagionale.

Ogni anno, con il cambio di stagione, milioni di persone fanno i conti con notti più difficili, risvegli anticipati o quella sensazione di stanchezza che dura giorni. Il motivo è semplice: si altera il ritmo circadiano, il nostro “orologio interno”, regolato in gran parte dalla melatonina. E qui entra in gioco anche l’alimentazione. Non come soluzione miracolosa, ma come alleata concreta e su questo la ricerca scientifica comincia a dare risposte sempre più interessanti. La melatonina è l’ormone che segnala al corpo quando è il momento di dormire. Viene prodotta naturalmente con il buio, ma può essere influenzata anche da ciò che mangiamo. Diversi studi dimostrano che la melatonina non è presente solo nel cervello, ma anche in molti alimenti di origine vegetale e animale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cambio di stagione e insonnia? I 5 cibi per rimediare

Insonnia e difficoltà a dormire per il cambio dell’ora? I consigli degli esperti per addormentarsi facilmente (e cosa fare se resti sveglio a lungo)Non c’è nulla di più irritante che stare distesi a letto e non riuscire ad addormentarsi, girandosi e rigirandosi senza pace tra le lenzuola.

Cambio di stagione: i migliori tre esercizi per il risveglio muscolareL'aumento delle ore di luce, il cambiamento graduale delle temperature, la voglia di stare di più all'aperto modificano il ritmo sonno-veglia, il...

Temi più discussi: È il momento giusto per prendere gli integratori di magnesio e potassio; Skincare del cambio stagione: perchè l'acqua di riso è l'ingrediente da ricercare; Stanchezza da cambio stagione dopo i 40: perché il caffè non basta più e cosa funziona davvero; Sempre stanca? Non è il cambio di stagione, è colpa di questo.

Perché intestino irritabile e reflusso peggiorano in primavera, la gastronterologa Zilli: Il cambio routine incideDurante il cambio di stagione patologie gastrointestinali come meteorismo, intestino irritabile e gonfiore possono peggiorare ... fanpage.it

Stanchezza di primavera: perché arriva e cosa fare con il cambio di stagioneLa stanchezza primaverile esiste davvero: scopri cause, sintomi e rimedi utili per affrontare il cambio di stagione con più equilibrio. agendaonline.it

Escl. - Cambio di agente per l’attaccante del #Monza e della nazionale italiana U18 Francesco #Reita (classe 2008) che passa nella scuderia di Michelangelo Minieri. #calciomercato x.com

Cambio di scenario a partire da domenica 12 Aprile e in avvio della prossima settimana: il quadro comincerà a peggiorare a causa di una perturbazione di origine atlantica e un vortice proveniente dal Mediterraneo - facebook.com facebook