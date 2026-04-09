Camavinga alla Juve? Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna | il costo

Una voce proveniente dalla Spagna suggerisce che potrebbe esserci un interesse della Juventus per il centrocampista attualmente in forza al Real Madrid. Secondo alcune indiscrezioni, il trasferimento del giocatore alla squadra piemontese potrebbe essere possibile a fronte di una cifra che si aggira intorno a una determinata somma. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, riguarderebbe il costo del cartellino e le condizioni dell'eventuale accordo.

Camavinga alla Juve? Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna: il prezzo del centrocampista che può lasciare il Real. Eduardo Camavinga potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di trasferimenti, dato che il Real Madrid sembra intenzionato a rinnovare profondamente la rosa a disposizione del futuro tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale spagnolo Fichajes.net, la permanenza del centrocampista francese in Spagna non è più garantita, aprendo scenari di mercato estremamente interessanti per diverse big europee. Il club madrileno starebbe valutando la cessione del talento transalpino, poiché la crescita mostrata dal ragazzo non avrebbe pienamente soddisfatto le aspettative iniziali della proprietà, che ora punta a monetizzare per finanziare nuove operazioni in entrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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