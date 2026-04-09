Caltanissetta il bilancio della Polizia | 315 arresti e blitz massicci

Nella città di Caltanissetta, nelle ultime settimane, la polizia ha effettuato 315 arresti durante vari interventi e blitz di grande portata. Domani, alle 11:00, si terrà al Teatro Regina Margherita una cerimonia ufficiale per celebrare il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato. L’evento riunirà rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali.

Domani, 10 aprile 2026, alle ore 11:00, il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà la cerimonia per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato. In occasione del ricorrente, il Questore della provincia, Marco Giambra, presenterà un bilancio dettagliato che traccia l’impatto dell’operatività delle forze dell’ordine sul tessuto sociale locale durante l’ultimo anno di attività. I numeri emersi dall’analisi dell’attività istituzionale delineano un quadro di controllo capillare sul territorio provinciale. La Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai vari Commissariati di pubblica sicurezza, hanno lavorato in modo coordinato sia per colpire le organizzazioni mafiose sia per garantire la sicurezza quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, il bilancio della Polizia: 315 arresti e blitz massicci Spaccio di droga: scattano gli arresti, in corso il blitz della PoliziaÈ in corso dall'alba di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo emesso... Spaccio di droga: scattano sette arresti, all'alba il blitz della PoliziaBlitz antidroga all'alba di oggi: una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo... Argomenti più discussi: Caltanissetta, Comitato a difesa del Parco Dubini: il bilancio delle attività; Bilancio Partecipativo 2026, a Caltanissetta ultimi giorni per votare le priorità dei cittadini; Settimana Santa 2026, l’Amministrazione ringrazia le associazioni e la cittadinanza per la riuscita delle manifestazioni e la partecipazione ai riti della tradizione; Caltanissetta. Bilancio partecipativo 2026, l’assessore Pasqualino: Ultimi giorni per la scelta delle aree tematiche, invito tutti i cittadini a votare. Bilancio Partecipativo 2026, a Caltanissetta ultimi giorni per votare le priorità dei cittadiniA Caltanissetta entra nella fase decisiva del Bilancio Partecipativo 2026. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato che ... radiocl1.it C'è droga per te: scovata la centrale che spediva in tutta Italia La Gdf di Caltanissetta... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook #Caltanissetta, irrompe in casa della ex incinta di sette mesi e la picchia: arrestato dalla polizia un 23enne. Per il giovane disposto il divieto di avvicinamento @TgrRai x.com