Dopo la morte del magistrato Pietro Calogero, si ricorda il suo ruolo nelle prime indagini sui attentati di piazza Fontana e sugli episodi precedenti. Un ex giudice ha sottolineato la collaborazione con Calogero durante le indagini e ha evidenziato il suo ruolo nel determinare la matrice neofascista di quegli attentati. La sua figura è stata descritta come determinante in quei momenti cruciali dell’inchiesta.

Guido Salvini* Dopo la notizia della scomparsa del magistrato Pietro Calogero è stato quasi dimenticato il suo ruolo decisivo nella prima fase delle indagini su piazza Fontana e sugli altri attentati che la precedettero. Fu lui, giovanissimo pubblico ministero a Treviso, proveniente dalla Sicilia, a imboccare per primo già pochi giorni dopo la strage, insieme al giudice istruttore Giancarlo Stiz la pista nera per gli attentati del 12 dicembre e a comprendere subito il ruolo della cellula padovana di Franco Freda e Giovani Ventura emettendo nel 1971 la prima ordinanza di custodia nei loro confronti per associazione sovversiva. Un’indagine che trovò ostacoli perché con Pietro Valpreda il colpevole, secondo la Polizia e l’Ufficio Affari riservati, era già stato “trovato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calogero, magistrato coraggioso. Il ricordo dell’ex giudice Salvini: "Collaborammo su piazza Fontana. Decisivo sulla matrice neofascista"

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