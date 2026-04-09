In poche ore, un evento di degustazione a Trento ha registrato il tutto esaurito, attirando appassionati di vini provenienti da diverse regioni. La serata si è concentrata su etichette di Champagne, Loira, Rodano e Trentino, selezionate da un giovane gruppo specializzato nella vendita online di vini di piccole realtà. L'iniziativa ha permesso di far conoscere e condividere vini meno noti, rendendo il momento conviviale accessibile e reale.

Un aperitivo sold out in poche ore racconta molto più di una semplice degustazione: alla TWGR di Trento, giovane gruppo che seleziona e vende online etichette di piccole e poco conosciute realtà, il vino torna accessibile, concreto, condiviso. E soprattutto torna a essere bevuto. Una degustazione che parte dalle bollicine della Champagne per poi attraversare il mondo del Sauvignon – tra Trentino, Loira e Nuova Zelanda – fino ad arrivare alla Syrah della Valle del Rodano. L’aperitivo “Vino & Incontri” organizzato da The Wine Gamblers’ Room per il 3 aprile 2026 ha esaurito i posti in poche ore, con una dinamica che racconta meglio di qualsiasi report lo stato attuale del vino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Calici liberi tra Champagne, Loira, Rodano e Trentino

Calici&Cultura. Tra vino, cibo e degustazioniQuaranta aziende vinicole selezionate e oltre cento etichette da gustare, con una proposta di prodotti di assoluta eccellenza.

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