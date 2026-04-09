Calhanoglu l’Inter ci ripensa? Per la Gazzetta sarà rinnovo

Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie contrastanti sul futuro di Hakan Calhanoglu con l’Inter. Dopo settimane in cui si parlava di un possibile addio al termine della stagione, le voci più recenti indicano una possibile conferma del rinnovo contrattuale. La situazione sembra aver subito un'inversione di tendenza, lasciando ancora aperti diversi scenari sulla permanenza del centrocampista turco nella squadra nerazzurra.

Il vento è cambiato improvvisamente attorno al futuro di Hakan Calhanoglu. Se fino a poche settimane fa le indiscrezioni di mercato suggerivano una separazione imminente al termine della stagione, le ultime notizie ribaltano completamente lo scenario. L’ Inter non sembra più intenzionata a privarsi del suo perno di centrocampo, trasformando i dubbi sulla cessione in una decisa volontà di proseguire insieme. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha virato con convinzione verso la permanenza del turco. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, la dirigenza starebbe già valutando un rinnovo per blindare il calciatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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