Il 9 aprile 2026, durante l'informativa parlamentare in Senato, Carlo Calenda ha criticato duramente la Premier Giorgia Meloni, affermando che senza il ministro responsabile le proposte presentate non hanno valore. La dichiarazione è arrivata poco dopo l’intervento della premier, in un contesto di tensione politica. Calenda ha sottolineato come la presenza del ministro in carica sia fondamentale per considerare valide le iniziative del governo.

Roma, 9 aprile 2026. Carlo Calenda ha lanciato un attacco frontale contro la Premier Giorgia Meloni subito dopo l’informativa parlamentare tenuta in Senato. Il leader di Azione, intervenendo nella sala stampa della Camera alta, ha messo in discussione la validità delle proposte del governo, puntando il dito contro la presenza di Urso nell’esecutivo. L’attacco di Calenda alla linea della Premier. Dopo aver ascoltato il discorso di Giorgia Meloni davanti ai senatori, il capo di Azione non è rimasto in silenzio. Durante il confronto con i giornalisti presso la sede del Senato, Calenda ha ribaltato la narrazione governativa sulle soluzioni presentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenda sfida Meloni: “Senza Urso, le proposte non valgono nulla

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