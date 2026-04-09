Nel calciomercato estivo, la squadra della Roma ha manifestato interesse per il difensore del Lorient, un club francese. La stagione 202526 si sta avvicinando alla conclusione, mentre il club capitolino sta valutando possibili acquisti per rafforzare la rosa. La trattativa per il giocatore francese è al centro delle attenzioni, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. La finestra di mercato è aperta e le operazioni sono in fase di sviluppo.

L’estate sta arrivando e con essa anche la fine della stagione 202526 per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo uno strepitoso avvio di stagione, la squadra capitolina non sta vivendo il migliore dei periodi e sono varie le voci che circolano sui presunti dissidi tra società e allenatore in tema di mercato. La figura di Massara sembra essere stata messa in discussione, ma nel frattempo i Friedkin guardano avanti e sono già al lavoro per programmare la prossima annata. Spetta ora anche all’ex allenatore Claudio Ranieri cercare maggiore equilibrio per ricompattare l’intera struttura societaria e viaggiare tutti insieme verso un unico obiettivo. Occhi su Talbi per inforzare la difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, interesse per Talbi del Lorient

Calciomercato Roma: interesse del Bologna per Ferguson, ma la volontà è restareLa Roma continua la preparazione in vista della sfida di Europa League in programma domani, giovedì 29 gennaio, un appuntamento fondamentale per il...

Leggi anche: Calciomercato Roma, interesse per Lorenzo Pirola dell’Olympiacos

Temi più discussi: Calciomercato Roma, spunta Talbi: il profilo del difensore del Lorient che intriga Gasperini; Calciomercato Roma – I giallorossi puntano tutto su Lucumi; Lewandowski, Vlahovic, Goretzka... le scadenze più calde del mercato e le trattative per loro; Frattesi alla Roma e Manu Koné all'Inter? La verità e cosa filtra.

Calciomercato Roma News | Brandt il regalo per Gasperini visto il probabile addio di Dybala (9 aprile 2026)Il profilo che piace a Massara è quello del cileno classe 2004 Dario Osorio che gioca in Danimarca con il Midtjylland con cui nel corso della stagione 2025/2026 ha già giocato 42 partite segnando 7 ... ilsussidiario.net

Calciomercato Roma News | Massara studia il colpo tra presente e futuro: servono 20 milioni (2 aprile 2026)Calciomercato Roma News: i giallorossi fanno concorrenza al Milan per Keri Alajbegovic, appena riacquistato dal Bayer Leverkusen. ilsussidiario.net

Calciomercato Roma Rinnovo Mancini e Cristante in stand-by - facebook.com facebook

Calciomercato Roma - Sei acquisti per il prossimo anno #ASRoma #calciomercatoRoma x.com